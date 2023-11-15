Психолог рассказала, каких ошибок нужно избегать в общении с подростком Психолог Степаненкова: невнимательность навредит в общении с подростком

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Общаясь с подростками, взрослые не должны проявлять невнимательность, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» детский психолог, специалист по детско-родительским отношениям Валерия Степаненкова. По ее словам, также необходимо избегать слишком строгих и критичных замечаний, которые могут негативно отразиться на взаимоотношениях.

Подростки проходят через сложный период жизни, полный физических и эмоциональных изменений. Они могут чувствовать себя неуверенными и не понимать свои собственные эмоции. В такой ситуации важно быть внимательным и терпеливым, чтобы поддержать и понять подростка, — подчеркнула специалист.

Также эксперт назвала ошибкой взрослых недостаток коммуникации, когда общению с подростком уделяется недостаточно времени. Отсутствие открытого и регулярного контакта чревато разрывом связи и утратой доверия, поэтому необходимо проявлять искренний интерес к жизни подростка, слушать и слышать его, отвечать на вопросы и задавать их, посоветовала психолог.

Кроме того, по ее словам, в общении с подростком нельзя быть слишком строгими и критичными, указывая лишь на ошибки и недостатки и не замечая достижений и стараний. Полезно не навязывать свое мнение, а, напротив, поощрять, когда подросток выражает свою точку зрения. Недопустимо использование оскорбительных и унижающих слов: в ответ подросток может стать замкнутым, недоверчивым, жестоким и мстительным.

Подростки особенно нуждаются в поддержке, поощрении и положительном отношении. Постоянная же критика может вызвать негативные эмоции и привести к дистанции в отношениях, — объяснила Степаненкова.

Ранее психолог Елена Гусева рассказала, что дети зачастую не умеют играть, так как им просто не хватает внимания родителей. Специалист пояснила, что взрослые пытаются загладить чувство вины покупкой разнообразных игрушек, но при этом не находят времени, чтобы научить ребенка, как с ними обращаться.