Психолог объяснила, почему не все дети умеют играть Психолог Гусева: некоторые дети не умеют играть из-за недостатка внимания

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Некоторые дети не умеют играть из-за того, что им просто не хватает внимания родителей, предупредила провокативный психолог Елена Гусева. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что взрослые пытаются загладить чувство вины покупкой разнообразных игрушек, но при этом не находят времени, чтобы научить ребенка, как с ними обращаться.

Также трудности с играми могут испытывать дети, чьи родители сами не умеют этого делать. Гусева отметила, что в такой ситуации взрослый блокирует «внутреннего ребенка», ту часть, которая отвечает за фантазию, эмоции, творческие проявления. Такой родитель вряд ли сможет научить ребенка тому, чего не умеет делать сам.

Некоторые родители сами ставят своим детям запрет на игру: «Ты уже большой, а ведешь себя как ребенок. Стыдно должно быть». Многие взрослые действительно испытывают стыд за то, что искренне проявляют эмоции во время игры. Возникает ощущение неудобства, — отметила психолог.

Она также предостерегла родителей от навязывания игр детям. Так, в процессе нельзя делать ребенку замечания, если он, по мнению взрослого, делает что-то неправильно. Такая реакция чревата тем, что ребенок замкнется в себе и не сможет наладить общение со сверстниками и воспитателями в детском саду. Гусева заключила, что умение наслаждаться игрой развивает нестандартное мышление не только у детей, но и у родителей.

Детский психолог Наталья Наумова ранее предупредила, что ребенок испытывает ревность, когда недополучает от родителей любви. По ее словам, ревность возрастает, когда родители начинают сравнивать ребенка с кем-то другим.