Психолог рассказала, как сплетничать без опасных последствий Психолог Пименова: если решили сплетничать, то не искажайте факты и настраивайте людей друг против друга

Психолог Евгения Пименова рассказала NEWS.ru, что во время сплетен, чтобы не столкнуться с опасными и неприятными для себя последствиями, нельзя искажать факты и настраивать людей друг против друга. Она отметила, что также недопустимо раскрывать чужие секреты.

Есть пару вещей, которые стоит избегать, когда мы сплетничаем, чтобы не столкнуться с неприятными и опасными последствиями и сохранить моральный облик: Не обманывайте и не искажайте факты. Не раскрывайте секретов, если пообещали их хранить. Не манипулируйте при помощи сплетен, настраивая, например, людей против друг друга или пытаясь кого-то подставить, — добавила Пименова.

По ее словам, сплетни являются способом справиться с социальной тревогой: неизвестность пугает, и многие стремятся разузнать о малознакомых людях побольше при помощи других людей. Кроме того, сама по себе возможность разделить свои переживания с другим человеком снижает уровень внутреннего напряжения независимо от того, идет ли речь о положительных или отрицательных эмоциях.

Ранее психолог Михаил Хорс рассказал «Радио 1», что в праздники и выходные лучше отказаться от злоупотребления алкоголем, так как спиртосодержащие напитки воздействуют на нервную систему как депрессант и нагружают ее. Он уточнил, что человек будет быстрее уставать, если станет выпивать в выходные, а также не будет чувствовать себя отдохнувшим в начале недели.