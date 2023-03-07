Психолог рассказала, как с ранних лет привить ребенку любовь к книгам Психолог Наумова: чтобы ребенок полюбил чтение, нужно выбирать правильные книги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Только собственным примером родители смогут привить ребенку любовь к книгам, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, ребенок должен видеть, как мама или папа читают, и понимать, что это неотъемлемая часть взрослой жизни. Психолог подчеркнула, что детям важно читать книги с самого раннего возраста, но при этом не нужно заставлять это делать.

Ни в коем случае нельзя заставлять ребенка читать, нужно увлекать, заинтересовывать, только тогда этот процесс интересен для ребенка. Также последовательно обучаем ребенка чтению по мере созревания, по мере его готовности. Важно, чтобы ребенок не чувствовал негатив со стороны родителей в этот момент. Нужно, чтобы ребенок читал интересные для него книги и соответствующие возрасту, чтобы правильно переварить информацию, — сказала Наумова.

Психолог добавила, что после прочтения книги родители должны обязательно обсудить ее вместе с ребенком.

Ранее Наумова рассказала, что частое посещение различных кружков и секций в дошкольном возрасте развивает ребенка интеллектуально и физически, однако это может привести к проблемам со здоровьем. По ее словам, для дошкольников есть четкие нормативы во избежание переутомления из-за большого количества дополнительных занятий. В расписании ребенка все должно быть сбалансировано, тогда он будет везде успевать.