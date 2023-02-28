Психолог назвала оптимальное количество нагрузки для ребенка-дошкольника Психолог Наумова назвала оптимальное количество нагрузки для ребенка-дошкольника

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Частое посещение различных кружков и секций в дошкольном возрасте развивает ребенка интеллектуально и физически, однако это может привести к проблемам со здоровьем, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, для дошкольников есть четкие нормативы во избежание переутомления из-за большого количества дополнительных занятий.

Максимальная нагрузка в три года не должна превышать 2 часа 45 минут, в 4 года – четырех часов, в 5 лет – 6 часов 15 минут, в 6 лет – 8 часов 30 минут. Это максимальная нагрузка для дополнительных различных образовательных и спортивных секций. Однако важно смотреть по ребенку, как он развивается, насколько быстро утомляется, — отметила Наумова.

При посещении дополнительных кружков и секций важно помнить, что ребенку нужно время на посещение детского сада, прогулку, игры с другими детьми, отдых, сон. Более того, хотя бы час стоит уделить общению с родителями. В расписании ребенка все должно быть сбалансированно, тогда он будет везде успевать. Родителям, которым сложно определиться с нагрузкой для ребенка, стоит сходить к нейропсихологу, который продиагностирует и поймет, какие кружки необходимы, а от каких можно воздержаться, чтобы избежать переутомления.

Большинство родителей все-таки справляются самостоятельно, видя увлечения ребенка. Нужно уделить внимание физическому и интеллектуальному развитию ребенка, также полезно посещать музыкальные занятия, чтобы ребенок гармонично развивался, — посоветовала Наумова.

Ранее психолог рассказала, что родителям важно изменить свой стиль поведения в отношениях с подростком, чтобы не допускать конфликтных ситуаций. Взрослым следует избегать ультиматумов и критики в адрес детей. По словам специалиста, к подростку нельзя относиться как к маленькому, но нужно проявлять больше сочувствия и принятия.