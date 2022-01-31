Психолог рассказала, как проводить время в Сети с пользой

Для того чтобы провести время в Интернете с пользой, важно правильно использовать Сеть, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Анастасия Волошина. По её словам, в Интернете следует обучаться, читать, общаться с интересными людьми и следить за путешественниками. Кроме того, можно играть в развивающие онлайн-игры.

Находите интересующую вас информацию, повышающую вашу компетентность в том, чем вы занимаетесь, в вашей сфере деятельности — это всегда будет показывать вам другой взгляд, а значит, ваши собственные инсайты, ведущие к росту и развитию. Смотрите видео, читайте статьи и книги, расширяющие кругозор в разных направлениях — так зона вашей компетентности будет расширяться. Используйте Интернет для коммуникации с теми людьми, которые вам интересны — и как инструмент здесь, конечно, изучение иностранных языков, — пояснила Волошина.

Она добавила, что для развития можно даже играть в онлайн-игры, но выбирать те, которые помогут улучшить навыки и качества: эрудицию, мышление, счёт, стратегию. Кроме того, по словам эксперта, полезно следить за тревел-блогерами, это развивает кругозор и расширяет восприятие мира.

И, безусловно, невозможно не отметить просто огромное количество различных обучающих программ, с помощью которых вы во многих случаях, не выходя из дома, сможете получить интересующие вас знания, навыки и умения! И даже получить новую профессию! — резюмировала Волошина.

Ранее Волошина рассказала, как защититься от негативных новостей. По её мнению, для этого необходимо снизить количество просматриваемых новостей, сформировать повестку самостоятельно, а также переключить внимание на собственную жизнь. Кроме того, стоит сфокусироваться на позитивных событиях и делиться ими с окружающими.