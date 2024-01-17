Психолог рассказала, как пережить измену любимого человека Психолог Дугенцова посоветовала сменить обстановку, чтобы пережить измену

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Для того чтобы вернуться к нормальной жизни после измены и справиться с эмоциями, в первую очередь необходимо осознать и принять случившееся, рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, если не делиться произошедшим, психическое состояние человека лишь усугубится. Также необходимо выплескивать свою агрессию, добавила эксперт.

В первую очередь человеку, которому изменили, нужно осознать и принять случившееся. Главное, это не засовывать голову в песок и делать вид, будто ничего не произошло. Иначе психическое состояние лишь усугубится. Стоит поделиться с родными или близкими либо с психологом своими переживаниями, выплакаться. Есть довольно страшный фактор, который называется дифлексия — заморозка эмоций, некий защитный механизм, помогающий психике справиться со стрессом. Если есть агрессия, ее тоже нужно выплеснуть, — рассказала Дугенцова.

Психолог отметила, что стадия отрицания произошедшего может длиться до полугода. В этот период также необходимо позволить себе прожить данное состояние. Эксперт посоветовала взять отпуск, сменить привычную обстановку или имидж, чтобы отвлечь себя от негативных мыслей.

Ранее психолог Юлия Хадарцева заявила, что мужчинами, узнавшим про измену партнёрши, не стоит молчать о свои чувствах и думать, что эмоции отступят сами по себе. Чтобы не дойти до ручки или попыток физически отомстить экс-возлюбленной, эксперт посоветовала обратиться к специалисту и во время терапии «вернуть уверенность в себе», а также проводить больше времени в спортзале.