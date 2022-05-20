Психолог рассказала, как мужчинам пережить измену и «не дойти до ручки» Психолог Хадарцева призвала мужчин «забывать» про измены партнёрш на свиданиях с новыми женщинами

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Мужчинами, узнавшим про измену партнёрши, не стоит «замалчивать свои чувства и думать, что эмоции отступят сами по себе, чтобы не дойти до ручки» или попыток физически отомстить экс-возлюбленной, рассказала NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева. Эксперт посоветовала обратиться к специалисту и во время терапии «вернуть уверенность в себе», а также заняться фигурой — проводить больше времени в спортзале.

Для мужчины измена — серьёзнейший удар по самолюбию. Иногда травма настолько глубокая, что доводит мужчину до ручки, он перестаёт верить женщинам, а в худшем случае — физически мстит партнёрше. Ни в коем случае нельзя замалчивать свои чувства, думать, что все эмоции отступят сами по себе. Нужно понять, почему это произошло, тщательно проанализировать отношения партнёров, а не заранее расставлять оценки действиям в паре, — подчеркнула Хадарцева.

По её словам, ещё одна возможная причина измены — повторение родительского сценария — «если мама изменяла папе и сын об этом знал, возможно в будущем он воплотит этот негативный опыт в своей семье».

Ещё одна причина — бессознательное желание расстаться с женщиной. В этой ситуации мужчина неосознанно притягивает в свою пару третьего, чтобы получить моральное право разойтись. Самое главное здесь — честно признаться, что эти отношения себя изжили и расстаться экологично. Если, несмотря ни на что, мужчина всё также продолжает переживать измену женщины, нужно заняться поднятием своей самооценки — заняться спортом, фигурой, следить за питанием, найти новые увлечения, жизненные интересы, начать больше общаться и ходить на свидания, ухаживать за женщинами, — подытожила Хадарцева.

Ранее Хадарцева рассказала NEWS.ru, что каждый ребёнок в возрасте от трёх до семи лет переживает боязнь темноты. Эксперт объяснила, что данная фобия развивается из-за того, что «в темноте не видны предметы, а мы обычно „заземляемся“ именно через них, поскольку без них не на что опереться в пространстве», в результате чего усиливается страх перед неизвестностью. Она пояснила, что людям передалась данная фобия от предков, опасавшихся, что ночью «на них нападут и лишат жизни».