Психолог рассказала, как научиться отдыхать трудоголикам

https://static.news.ru/photo/a8cbc5b6-c850-11ea-ab17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трудоголик — не медицинский диагноз, однако сопутствуют ему целый ряд «симптомов», которые не дают такому человеку полноценно отдохнуть. Как сделать это тем, кто зациклен на работе, рассказала кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко.

Один из основных советов — всегда включать отпуск в свой план работы. Причём, планировать его следует до того, как человек устал — в рамках традиционного тайм-менеджмента.

Она подчеркнула, что для много работающих людей отдых является жизненной необходимостью. Поэтому любой проект необходимо начинать с включения в него возможности расслабиться. В пример психолог привела спортсменов, для которых фаза отдыха — это важнейшая часть тренировки. В противном случае человеческий организм не сможет нормально функционировать, отметила Овчаренко.

Помимо этого, добавила она, одержимым работой людям важно осознать, что, растрачивая всё своё время на достижение карьерных целей, они забывают про другие немаловажные стороны жизни — семью, хобби, друзей, путешествия.

Жизнь должна быть наполнена в разных её сферах. Во всём должна быть гармония. Необходимо осознать для самого себя, чего именно мне не хватает. Иначе, если нет баланса, это приведёт к депрессии, — приводит слова Овчаренко «Москва 24».

Психолог посоветовала людям, которые привыкли всё контролировать на работе, распланировать свой отпуск. Таким образом можно будет держать руку на пульсе и не подвергать себя стрессу, объяснила она.

Вместе с тем, по её словам, следует отказаться от постоянного заглядывания в смартфон, чтобы проверить почту или переговорить с коллегой. Отдых не должен быть формальностью. К нему нужно подходить с не меньшей самоотдачей, чем к работе. Только так он принесёт удовольствие, считает психолог.

Она посоветовала помнить про «внутреннего ребёнка», позволяя себе всё то, что привлекало в детские и юные годы. Если вновь погрузиться в то состояние или повторить те действия, это позволит максимально расслабиться, заявила Овчаренко.

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