Психолог рассказала, как морально подготовить ребёнка к школе

https://static.news.ru/photo/070e3848-dd37-11ea-af4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Подготовка ребёнка к школе — не только покупка тетрадей, ручек, формы и прочей атрибутики жизни учащихся. Это ещё и психологическая работа, в которой должны быть задействованы родители, напомнила семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова.

Для многих школьников возвращение к учёбе после долгих каникул — своего рода испытание, помочь справиться с которым могут близкие ему люди, напомнила специалист.

Она рекомендовала предложить ребёнку поставить перед собой цель, чтобы понять, чего тот хочет добиться в предстоящем учебном году. При этом важно продумать, как именно сын или дочь будет добиваться желаемого, что для этого потребуется сделать, потребуется ли ему помощь, если да, то какая именно. Кроме того, школьнику надо будет решить, нужна ли будет ему помощь и какая именно.

Психолог отметила, что некоторые родители могут столкнуться с тем, что ребёнок категорически откажется возвращаться в школу. В таких случаях также поможет вдумчивая и спокойная беседа.

Если ребёнок совсем не хочет идти в школу, прежде всего стоит с ним обсудить причины нежелания: его опасения и страхи. Поискать вместе пути решения обнаруженных сложностей, — цитирует Наумову «Ридус».

Родителям будущих первоклассников психолог посоветовала подготовить ребёнка к новым с помощью игры, а также заранее начать приучать к другому распорядку дня. Имеет смысл поиграть с ребёнком в школу, используя привычные игрушки и фигурки. Таким способом можно научить просить о помощи педагога, не бояться задавать вопросы, уметь общаться с одноклассниками.

При этом уже сейчас нужно плавно переходить на школьный режим: просыпаться по будильнику и выполнять небольшой объём заданий пять дней в неделю, добавила Наумова.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что занятия в школах с 1 сентября начнутся при полном соблюдении мер санитарной безопасности.