В Минпросвещения пообещали обезопасить школьников от коронавируса

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Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся при полном соблюдении мер санитарной безопасности. При этом, как и было ранее объявлено, учебный год начнётся в традиционном очном формате, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

К началу занятий готовятся более 36 тысяч образовательных учреждений страны, уточнил он.

Впервые в школу в 2020 году пойдут 1,9 млн детей. В общей сложности за парты сядут 17 млн школьников.

Семь миллионов дошколят, а с учётом получающих среднее профессиональное образование — это в целом 27 млн ребят, которых примут 80 тысяч образовательных организаций, — привёл цифры Кравцов.

Ранее глава Минпросвещения рассказывал, что в первый день нового учебного года российские ученики пройдут диагностику знаний, полученных на дистанционном обучении, которое вводилось весной из-за пандемии коронавируса. По его словам, оценки по итогам проверки выставлять не станут, однако она необходима, чтобы «выявить пробелы», а затем выровнять результаты «до необходимого уровня».

Как писал NEWS.ru, в 14 российских регионах в сентябре стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых.

Среди участников эксперимента Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области. Также дистанционно будут учиться в Алтайском и Пермском краях и Ямало-Ненецком автономном округе.