Психолог рассказала, как перестать постоянно ревновать Психолог Леонова: избавиться от постоянной ревности поможет всепрощение и признание своих ошибок

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Перестать постоянно ревновать реально, если признать проблему, а также стать более уверенным в себе, простить собственные и чужие ошибки, рассказала NEWS.ru психолог Ирина Леонова. Эксперт подчеркнула, что также необходимо взять ответственность за свою жизнь и «признать, что ею управляете только вы».

Найдите триггеры, вызывающие ревность. Ревность в отношениях — это всегда неуверенность в себе, детские травмы и страх потери чего-то особо ценного. По сути своей это ложные убеждения, из-за которых вы чувствуете себя неуверенно. Простите себя за прошлые ошибки, примите себя таким, какой вы есть, со всеми тараканами. Простите всех остальных. Это нужно не им — это нужно вам, чтобы снять груз обид. Больше хвалите себя, поддерживайте себя, совершайте собственные самостоятельные успехи в жизни, — добавила Леонова.

По ее словам, нужно «отныне и навсегда разрешить себе ошибаться и проигрывать, создать интересную насыщенную жизнь, окружение, поддерживающее вас, сосредоточиться на себе, а не на партнере».

Чем увереннее вы себя чувствуете, тем меньше вероятность того, что вы обратите внимание и почувствуете опасность, когда ваш партнер общается с кем-то, кто может или хочет с радостью занять ваше место, — подытожила психолог.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала NEWS.ru, что застенчивые дети требуют к себе особого отношения и родителям важно обратить внимание на несколько моментов при их воспитании. По ее словам, застенчивого ребенка никогда не нужно стыдить, также не стоит акцентировать внимание на его стеснительности и говорить об этом при других людях.