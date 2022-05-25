Психолог рассказала, к чему может привести зависимость ребенка от видеоигр Психолог Лобанова: зависимость ребенка от видеоигр может стать причиной ночных кошмаров

Психологическая зависимость ребенка от компьютерных игр может стать причиной утраты интереса к социальной жизни и своему внешнему виду, ночных кошмаров, перепадов настроения и раздражительности, заявила психолог Диана Лобанова. Она считает, что детям важно проводить примерно равное количество времени за разными занятиями, пишет «РИАМО».

Современные школьники очень много времени посвящают компьютерным играм. У некоторых из них есть вероятность, что это может перейти в психологическую зависимость. <...> Это утрата интереса к социальной жизни и внешнему виду, ночные кошмары, перепады настроения, оправдание собственного поведения и пристрастия, а также раздражение при вынужденном отвлечении от игр, — перечислила Лобанова.

По ее мнению, решением проблемы может стать поиск баланса между играми и общением с близкими людьми. Психолог порекомендовала составить график активности дня, чтобы школьник мог осознать, сколько времени в день он проводит за разными занятиями. Лобанова подчеркнула, что такой график можно составить самостоятельно или при помощи взрослых.

Ранее учёные Каролинского института в Швеции провели новое исследование, которое показало, что увлечение видеоиграми может способствовать развитию умственных способностей у детей. Для этого специалисты в течение двух лет наблюдали за детьми в возрасте 9–10 лет. Выяснилось, что у детей, которые отдавали предпочтение компьютерным играм, уровень IQ увеличился примерно на 2,5 балла.