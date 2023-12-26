Психолог рассказал, когда секс может испортить отношения Психолог Лонский: если поспешить с сексом, то можно испортить отношения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если в отношениях поспешить с сексом, то можно все испортить, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru семейный психолог Ярослав Лонский. По его словам, перед этим стоит получше узнать друг друга. Ведь пока этого не сделать, невозможно понять, что нравится партнеру, что заводит, особенно если он не проявляет инициативы, а спросить об этом неудобно.

Вы еще недостаточно знакомы и не можете ответить себе на вопрос: что понравится партнеру в сексе и прикосновения к каким зонам его заводит. Да и партнер, похоже, не проявляет инициативы и спросить его неудобно. Если поспешить в плане интимных отношений, то, не узнав друг друга хорошо, можно, что называется, все испортить, — объясняет он.

По словам специалиста, едва знакомые люди могут заняться сексом, если для них это временные отношения. Так, по его словам, считают мужчины, у которых сексуальные отношения на первом месте. Если же мужчина окружил даму заботой и вниманием, значит он рассматривает ее для длительных отношений.

Если мужчина окружил даму заботой и вниманием, значит он рассматривает ее для длительных отношений. К моменту, когда дело дойдет до секса, партнеры уже научатся открыто говорить о своих чувствах, доверять друг другу и находить компромиссы, — говорит специалист.

Так, по его словам, у отношений будет больше шансов устоять, даже если секс выйдет неудачным или партнеры не совпадут темпераментами. Поэтому психолог советует на торопиться с интимом, а сперва постараться узнать друг друга лучше.

Также Лонский подсказал, что делать, если один из партнеров уклоняется от близости. В таком случае нужно тактично обсудить этот вопрос с ним, в том числе вопрос контрацепции, а также предпочтений.

Вместе с этим специалист советует хвалить партнера за правильные действия и делиться тем, что особенно нравится. Неловкие моменты могут случаться и к этому стоит относиться спокойно или даже с юмором, говорит он.

Ранее Лонский объяснил, что родителям следует спокойно реагировать на вопросы детей на интимные темы. Он отметил, что во время беседы «про это» взрослым нельзя смеяться над ребенком, сердиться, а также лучше избегать назидательного тона. По его словам, стоит называть вещи своими именами, так как детей нельзя дезинформировать, кроме того, наверняка они успели обсудить интересующий вопрос со сверстниками или воспользовались интернетом.