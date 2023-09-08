Психолог раскрыл, как правильно отвечать на вопросы детей на интимную тему Психолог Лонский: на вопросы детей про интимную жизнь лучше отвечать без метафор

Фото: shutterstock/FOTODOM

Родителям следует спокойно реагировать на вопросы детей на интимные темы, рассказал NEWS.ru семейный психолог Ярослав Лонский. Эксперт отметил, что во время беседы «про это» взрослым нельзя смеяться над ребенком, сердиться, а также лучше избегать назидательного тона.

Спокойно реагируйте на вопрос, не смущайтесь и не возмущайтесь, избегайте насмешек, сердитого, назидательного тона. Настройтесь ответить на все неприличные и даже неприятные вопросы, но немного погодя. Дайте себе время подготовиться и создать благоприятную среду для обстоятельного разговора «про это». Уточните, что ребенок уже знает о предмете вопроса. Вам предстоит отвечать «как оно есть», — добавил Лонский.

По его словам, стоит называть вещи своими именами, так как детей нельзя дезинформировать, кроме того, наверняка они успели обсудить интересующий вопрос со сверстниками или воспользовались Интернетом.

Скорее всего, дети или ребенок знаком с частью понятий. Раз он обратился к вам, значит, он хочет знать правду от того, кому доверяет, и увидеть ваше спокойное отношение к теме в целом. Ответьте на уточняющие вопросы. Если будут недосказанности, ребенок самостоятельно додумает недостающую информацию. Из-за чего впоследствии могут появиться страхи или комплексы. Это будет преследовать его на пути взросления, — подчеркнул Лонский.

Психолог отметил, что родители должны установить границы дозволенного, ограничившись объяснением, что «это дело только двух взрослых, любящих друг друга людей и посмотреть на это нельзя».

Не инициируйте разговор, если чадо не интересуется темой «про это». Всему свое время. Будьте внимательны к своему ребенку и дождитесь его приглашения к беседе. В здоровых доверительных отношениях говорить с ребенком о сексуальности можно и нужно и по мере взросления добавлять новую информацию. Однако, важно, чтобы у него все правильно сложилось в голове, — подытожил Лонский.

Ранее клинический и семейный психолог, психоаналитик, сексолог Павел Фельдман рассказал, что длительные отношения могут стать причиной снижения сексуального влечения у мужчины к партнерше. По его словам, чтобы избежать этого, следует разнообразить совместную жизнь, например, устраивая свидания друг с другом, что повысит либидо.