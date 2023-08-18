Психолог объяснил мужчинам, как повысить влечение в браке Психолог Фельдман: свидания с постоянной партнершей увеличивают влечение

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Длительные отношения в паре могут стать причиной снижения сексуального влечения у мужчины к партнерше, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» клинический и семейный психолог, психоаналитик, сексолог Павел Фельдман. По его словам, чтобы избежать этого, следует разнообразить совместную жизнь, например, устраивая свидания друг с другом, что повысит мужское либидо.

Желательно включать в них что-то новое, добавлять положительные эмоции — это стимулирует гормональную систему и либидо, пробуждает сексуальное желание. Кроме того, полезно флиртовать друг с другом, говорить комплименты, — рассказал эксперт.

Он отметил, что важно успевать соскучиться друг по другу, поэтому не нужно проводить все время вместе. Что касается секса, то он не должен проходить по одному и тому же сценарию, превращаясь в нечто бытовое и рутинное.

Разнообразьте вашу сексуальную жизнь. Спросите о желаниях и фантазиях своей партнерши — не бойтесь говорить об этом, думая, что можете ее как-то задеть, куда больше задевает отсутствие секса, — посоветовал специалист.

При этом, по его словам, разговор следует вести с позиции «я бы хотел», исключая конструкции типа «меня не устраивает». Также не стоит заниматься мастурбацией, так как это способствует снижению либидо.

Ранее врач-уролог Андрей Смерницкий рассказал, что важную роль в повышении мужского либидо играет физическая активность. В частности, по его словам, такая нагрузка, как рубка дров, одномоментно увеличивает выработку мужского полового гормона тестостерона почти в полтора раза.