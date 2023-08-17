Уролог объяснил, почему мужчинам полезно рубить дрова Уролог Смерницкий: рубка дров повышает либидо у мужчин

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Физическая активность играет важную роль в повышении мужского либидо, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-уролог Андрей Смерницкий. В частности, по его словам, такая нагрузка, как рубка дров, одномоментно увеличивает выработку мужского полового гормона тестостерона почти в полтора раза.

Интенсивная адекватная физическая нагрузка у мужчин в течение 12 недель повышает уровень тестостерона в организме на 36%. А всего один час такой необычной на сегодняшний день физической нагрузки, как рубка дров, одномоментно повышает уровень тестостерона на 48%, — пояснил Смерницкий.

Также, как отметил специалист, результатом ежедневных 15-минутных нагрузок на велотренажере в течение 12 недель станет повышение уровня тестостерона на 17%

Уролог добавил, что, помимо физических нагрузок, для повышения либидо мужчина должен следить за питанием, так как избыток легкоусвояемых углеводов и жиров в рационе мужчины вызывает ожирение, в том числе висцеральную форму, наиболее неблагоприятную для репродуктивной системы. Эксперт предупредил, что окружность талии мужчины более 94 см вызывает гормональный дисбаланс, снижая уровень тестостерона.

Ранее нутрициолог Ольга Царева рассказала, что лучше всего на мужское и женское либидо влияют лисички и белые грибы. Врач объяснила, что они содержат необходимый комплекс витаминов для повышения сексуального влечения.