Психолог рассказал, как достигнуть целей Психолог Хакимов: для достижения целей важно научиться принимать неудачи

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Чтобы достигнуть целей, важно научиться принимать неудачи, посоветовал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. В беседе с РИАМО специалист подчеркнул, что такой навык поможет в любом начинании и станет полезным жизненным уроком.

Иногда мечта меняется, корректируется из-за окружающих нас реалий. Но может случиться и так, что человек полностью откажется от первоначальной цели и начнет все сначала, опираясь на полученный опыт. Принятие неудач — неизбежный спутник любого начинания и жизненный урок, — пояснил психолог.

По его словам, из провалов нельзя делать катастрофу. Нужно двигаться дальше, опираясь на полученный опыт. Неудачи не означают, что человек плохой или не может достичь результата. Хакимов отметил, что путь к цели сложный и зачастую достаточно запутанный. Без усилий и корректировки действий получить желаемое навряд ли удастся.

Достижение цели — процесс сложный и иногда достаточно запутанный. Но без усилий, корректировки действий, обратной связи, просто по щелчку пальцев ничего не получится. И человек когда-то не летал в космос, но пробился ввысь через все преград, — заключил психолог.

Психолог Юлия Солис ранее посоветовала правильно формулировать свой запрос, а также приготовиться к торгу, не грубить и не выдвигать ультиматумы, обсуждая повышение с начальством. По ее словам, аргументы нужно поддерживать фактами и цифрами, информацией об успешно реализованных проектах.