Психолог раскрыла психологические трюки «так называемых» экстрасенсов Психолог Сафина: так называемые экстрасенсы используют общие фразы, подходящие большинству граждан

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«Так называемые» экстрасенсы часто используют общие фразы, описывающие жизнь большинства граждан, поэтому их клиенты верят в якобы предсказания гадалок, рассказала NEWS.ru психолог Гузель Сафина. В качестве примера она привела истории про казенный дом, изменения в личной жизни, крупные покупки, сделки и так далее.

Любую информацию можно применить к собственной жизни. К примеру, так называемый экстрасенс говорит о казенном доме, карьерном росте, изменениях в личной жизни, крупных покупках и сделках. Вполне логично, что в жизни практически каждого человека есть казенный дом — работа, школа, вуз, крупные покупки и так далее, — рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что если гадалка описывает человека как личность, то информация, как правило, позитивная, с добавлением негативных деталей для придания правдоподобности, но никогда они не окажутся настолько ужасными, чтобы люди сразу отвергли такие сведения.

Это трюк, используемый многими экстрасенсами. Подобными заявлениями они заставляют вас поверить в то, что у них есть доступ к невероятным вещам, что они, действительно, могут рассказать о вас многое. На самом деле, они просто говорят вам то, что вы хотите услышать, и делают это таким изощренным образом, чтобы вы не распознали этот психологический прием. И когда слова очередного мага или экстрасенса сбылись, скорее всего человек успел вложить в свою голову установку, которую первый заложил во время сеанса, — добавила Сафина.

По ее словам, чем выше у человека уровень ответственности за свой выбор, тем меньше шансов попасться «на всякие уловки шарлатанов».

Ранее стало известно, что в колдовство и порчу верят около 25% россиян, противоположного мнения придерживается 51% россиян, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом около 60% россиян не верят гороскопам. Отмечается, что с 2015 года жители России стали верить в колдовство в два раза реже (в 2015 году этот показатель составлял 48%), но в три раза чаще стали сомневаться в том, что такое возможно (2015 год — 8%, 2022 год — 24%). В вопросах предсказания судьбы при этом больше доверяют отдельным людям (28%), чем звездам (15%).