Психолог раскрыл, у каких женщин больше шансов понравиться мужчине Психолог Бобоедов: мужчины предпочитают длинноногих и пышногрудых женщин

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Мужчинам больше всего нравятся женщины с прямой осанкой, длинными ногами, пухлыми губами, пропорциональными широкими бедрами и «пышной грудью», рассказал NEWS.ru семейный психолог Роман Бобоедов. Он отметил, что представителям сильного пола также нравится гибкая и тонкая шея.

Что привлекает мужчин? Гибкая тонкая шея, широкие пропорциональные бедра, пышная грудь, прямая ровная осанка, длинные ноги, пухлые губы, ясные чистые глаза. Все это считается эстетичным, но по факту является показателем эффективности биологической единицы, — добавил Бобоедов.

Собеседник отметил, что предпочтения формируются в детстве, когда ребенок учится постигать красивое глазами значимых для него взрослых. Он добавил, что именно реакция авторитетных старших может повлиять на вкусы.

Ранее семейный психолог Юлия Тамбалаева заявила NEWS.ru, что детей ни в коем случае нельзя подвергать эмоциональному или физическому насилию и унижению в качестве наказания. Она отметила, что в подобных ситуациях необходимо успокоить себя, ребенка, разобраться в причинах проступка и уже потом принимать решение о наказании.

По ее словам, детям важно понять причинно-следственную связь между проступком и наказанием. Психолог также призвала обсудить ситуацию с ребенком: «Я злюсь, тебе грустно, я тебя понимаю, давай подумаем, как можно было бы по-другому, какие выводы можно сделать».