Психолог раскрыла, как наказывать детей без вреда для их психики и здоровья Психолог Тамбалаева: лучший способ наказать детей — лишить их развлечений

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Детей ни в коем случае нельзя подвергать эмоциональному или физическому насилию и унижению в качестве наказания, заявила NEWS.ru семейный психолог Юлия Тамбалаева. Она отметила, что в подобных ситуациях необходимо успокоить себя, ребенка, разобраться в причинах проступка и уже потом принимать решение о наказании.

Какие методы наказания остаются? Родители лучше знают своего ребенка и его потребности в благах, «роскоши». Именно отказ в таких действиях или предметах можно рассматривать в качестве наказания за нарушение правил. Для маленьких это какие-нибудь вкусняшки или игрушки, для детей постарше — походы в кино, на квесты, хобби и так далее, — добавила Тамбалаева.

По ее словам, детям важно понять причинно-следственную связь между проступком и наказанием. Психолог также призвала обсудить ситуацию с ребенком: «Я злюсь, тебе грустно, я тебя понимаю, давай подумаем, как можно было бы по-другому, какие выводы можно сделать».

В теме наказания важно не вступать с ребенком в эмоциональные игры, когда наказание для ребенка становится ритуалом или своего рода игрой. Постарайтесь почувствовать, когда ребенок начинает нарушать правила именно с той целью, чтобы получить эмоционально-заряженный отклик от родителя и привычное наказание. Что с ним происходит? — подытожила Тамбалаева.

Ранее Тамбалаева рассказала NEWS.ru, что лучший способ пресечь прогуливание уроков детьми — проявлять родительскую заботу, любовь и участие в их жизни. Также важно помочь ребенку составить распорядок дня, чтобы времени хватало как на учебу, так и на отдых.