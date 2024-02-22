Психолог раскрыл, какие мужчины нравятся женщинам больше всего Психолог Бобоедов: женщины предпочитают широкоплечих мужчин с глубоким взглядом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщинам больше всего нравятся мужчины с развитой мускулатурой, широкоплечие, с крепкой шеей, глубоким взглядом и тонкими пальцами, рассказал NEWS.ru семейный психолог Роман Бобоедов. По его словам, подобное телосложение не только эстетично, но и является показателем «эффективности биологической единицы».

Что привлекает внимание женщин. Развитые, выступающие под кожей мышцы, широкие плечи и спина, крепкая шея, глубокий взгляд, тонкие пальцы, накаченные, но не перекачанные руки — часто отдельный фетиш. Все это считается эстетичным, но по факту является показателем эффективности биологической единицы, — подчеркнул Бобоедов.

Собеседник отметил, что предпочтения формируются в детстве, когда ребенок учится постигать красивое глазами значимых для него взрослых. Он добавил, что именно реакция авторитетных старших может повлиять на вкусы.

У всех есть свои вкусы, они могут касаться фигуры, роста, цвета волос. Какие-то предпочтения более важные и критичные, а какие-то менее. Общих критериев для всех тут нет. Эти предпочтения формируются еще в детстве, когда ребенок учится постигать красивое глазами значимых для него взрослых. Именно их реакция плюс влияние СМИ формирует наши вкусы, — подытожил Бобоедов.

Ранее психолог Елена Кондрашева предупредила, что из-за слишком частой мастурбации у мужчин могут возникнуть проблемы с эякуляцией. По ее словам, быстро достигать оргазма проверенным путем удобно, но для здоровья важно получать удовольствие с любимым человеком, а такая привычка может вызвать отторжение.

Также эксперт упомянула об опасности повреждения гениталий, поэтому необходимо использование лубриканта как с партнершей, так и самостоятельно.