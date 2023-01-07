«Погрызть себя»: психолог назвала способ оправиться после трат в праздники Психолог Гладышева призвала не оправдывать себя из-за лишних трат в праздники

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тем, кто потратил много денег в праздники, не стоит «договариваться с собой» и оправдывать необдуманные покупки, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Марина Гладышева. По ее словам, будет полезно немного «погрызть себя», чтобы адекватно оценить ситуацию и спланировать предстоящие расходы, так как в январе траты придется снизить.

Попытка договориться с собой никак не решит проблему и не исправит ситуацию. При необдуманных тратах и правда лучше себя «погрызть», вернуться к адекватности и понять, что в январе тратить придется заметно меньше. Не нужны никакие оправдания, и самообман тоже не нужен, — подчеркнула Гладышева.

Она отметила, что изначально человеку стоит рассчитывать свои средства, чтобы потом не мучиться. А возвращение к реальности, добавила Гладышева, действительно порой неприятный процесс, но от него не скроешься.

Ранее психолог Юлия Хадарцева отметила, что многие люди обещают себе «начать новую жизнь с 1 января», однако делать это нужно постепенно. По ее словам, если человек хочет регулярно заниматься спортом, то он может начать с одного занятия в неделю и постепенно увеличивать нагрузку. В случае с питанием также следует шаг за шагом отказываться от вредных продуктов.