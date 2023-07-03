Психолог предупредил об опасности нетипичных предпочтений в сексе Психолог Самбурский: нестандартные практики в сексе могут навредить душевному здоровью

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Нестандартные сексуальные предпочтения не являются показателем отклонений от психической нормы, если они не нарушают права других людей, однако они могут навредить душевному здоровью, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, в этой области не существует какого-либо стандарта нормальности или аномальности, и при условии добровольности, доверия, уважения и безопасности подобные эксперименты нельзя назвать патологиями.

Подобные сексуальные увлечения часто нужны людям для того, чтобы получить разнообразие в сексуальной жизни, попробовать что-то новое и узнать самого себя. Однако нестандартные сексуальные практики также могут быть связаны с некоторыми рисками для психического здоровья, — предупредил психолог.

В частности, по его словам, нетипичные сексуальные предпочтения — такие как свингерство, полиамория, БДСМ, — отличающиеся от традиционной модели отношений, могут стать причиной стресса, стыда, вины или страха из-за общественного осуждения, неприятия или непонимания, что может привести к депрессии. Кроме того, нестандартные увлечения в интимной сфере могут стать причиной конфликтов, ревности и обмана, а также привести к потере доверия в отношениях с партнерами, травмам, абьюзу, насилию, эксплуатации или психологической зависимости.

Поэтому людям, которые решили разнообразить свою сексуальную жизнь, важно <...> обязательно установить границы допустимого и обговорить правила, а также убедиться в согласии партнера попробовать что-то новое, — порекомендовал Самбурский.

Ранее дистанционный фитнес-тренер Максим Сливак рассказал, что занятия фитнесом приносят пользу для сексуального здоровья женщин. По его словам, тренировки повышают уверенность в себе и, как следствие, женщины становятся более привлекательными.