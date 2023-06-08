Психолог посоветовала простой тест на готовность ребенка к школе Психолог Бояринцева: о готовности ребенка к школе может рассказать «филиппинский тест»

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Определить готовность ребенка к школе поможет так называемый филиппинский тест, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог Института воспитания Анна Бояринцева. По ее словам, несложное исследование покажет, достиг ли ребенок важного этапа в своем развитии, на котором можно начинать школьное обучение.

Попросите ребенка дотронуться правой рукой до левого уха, проведя руку над головой, — поделилась алгоритмом теста специалист.

Как пояснила психолог, в возрасте пяти-шести лет в развитии ребенка происходит так называемый полуростовой скачок, который заключается в существенном удлинении рук и ног, а вместе с развитием скелета «взрослеет» и нервная система, мозг ребенка показывает готовность воспринимать и обрабатывать информацию. До этого скачка у ребенка отсутствует истинная работоспособность, как умственная, так и физическая.

Клетки детского организма до шести лет просто не годятся для того, чтобы обеспечить работу нервных, энергетических и других процессов в устойчивом режиме. Зато после того, как полуростовой скачок завершен, у ребенка появляются реальные функциональные возможности к относительно усидчивой работе в ровном темпе, — объяснила эксперт.

Бояринцева также предупредила, что если ребенок начинает посещать школу еще до завершения важного этапа своего развития, это может быть чревато негативными последствиями для здоровья, в том числе психического.

Ранее детский психолог Яна Лейкина рассказала, как родителям нужно реагировать на просьбы ребенка забрать его из летнего лагеря. По ее словам, детям нужно дать время на адаптацию в новом коллективе, обычно она занимает неделю.