Психолог перечислила симптомы хронической усталости Психолог Стеф перечислила симптомы хронической усталости

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Ключевыми симптомами синдрома хронической усталости можно назвать головные боли, апатия и мышечные зажимы и боли по всему телу, сообщила психолог Анна Стеф. Она добавила, что к числу таких признаков также относятся сухость глаз и тахикардия, пишет Lenta.ru.

К «кричащим» о синдроме хронической усталости признакам относятся частые головные боли, головокружения, апатия, приступы тахикардии, мышечные зажимы и боли по всему телу. В состоянии крайнего истощения иммунитет понижается, из-за чего человека начинают буквально преследовать простуды, которые часто сопровождаются повышенной температурой и увеличением лимфатических узлов, — отметила Стеф.

Она уточнила, что синдром хронической усталости крайне негативное влияет на здоровье человека. По ее словам, из-за этого недуга люди постоянно работают до изнеможения, в связи с чем снижается физическая и умственная активность. При этом, отметила психолог, человек может страдать от синдрома хронической усталости на протяжении нескольких лет. В целях профилактики этого недуга Стеф посоветовала следить за своим питанием и режимом дня, а также не забывать о физической нагрузке и консультациях со специалистом.

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