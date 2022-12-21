Психолог перечислила подарки, которые нельзя дарить детям на Новый год Психолог Наумова заявила, что детям не нужно дарить банальные подарки на Новый год

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Родителям очень важно внимательно отнестись к подарку ребенку на Новый год, потому что в праздник дети ждут чуда и исполнения мечты, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, перед выбором презента нужно узнать о желаниях детей, чтобы они получили то, на что надеются. Для каждого ребенка будет свой индивидуальный подарок, очень важно, чтобы он не был банальным и не осуществлял мечту родителей.

Родители мечтали о каком-то подарке в детстве и не получили, а потом думают, что их ребенок будет рад такому подарку, но потом происходит разочарование. Не нужно дарить вещи, которые и так бы купили или то, что пойдет впрок. Например, ребенок маленький, он вырастет и через какое-то время ему понадобится велосипед. Такие подарки делать не стоит, — подчеркнула Наумова.

Кроме того, не нужно делать подарки, связанные с учебой. Важно не впрок купить дополнительные тетради, обложки и ручки, а осуществить мечту на Новый год.

Не стоит делать подарок в виде одежды, ее и так можно купить. Очень много разочарований от детей, когда они ждали робота или другую суперигрушку. Вместо этого родители купили сапоги, куртку и брюки. Они думают, что это замечательно: одели ребенка, потратили много денег, но, как правило, дети остаются разочарованными, потому что это обыденность, а в праздник ребенку хочется чуда и радости. Нужно отойти от практичности в подарке и сконцентрироваться на том, чтобы доставить радость к ребенку, — добавила Наумова.

Ранее эксперт по этикету Альбина Холгова сказала, что подарки коллегам на Новый год не должны быть дорогими, так как могут поставить их в неудобное положение. По ее словам, дарить нужно нечто символическое, вроде красивых сладостей, елочных игрушек или декоративных свечей. При этом дарить сувениры из пластика все же не стоит — вместо такого подарка стоит подыскать что-то более качественное.