Россиянам дали совет о покупке новогодних подарков коллегам Эксперт по этикету Холгова призвала дарить коллегам недорогие новогодние подарки

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Подарки коллегам на Новый год не должны быть дорогими, так как могут поставить их в неудобное положение, рассказала Lenta.ru эксперт по этикету Альбина Холгова. По ее словам, дарить нужно нечто символическое, вроде красивых сладостей, елочных игрушек или декоративных свечей. При этом дарить сувениры из пластика все же не стоит — вместо такого подарка стоит подыскать что-то более качественное.

Прежде всего, запрещены дорогие подарки, ведь они могут поставить вашего коллегу в неловкое положение. Лучше дарить что-то символическое, того же небольшого кролика, красивые сладости, шоколадку, декоративные интерьерные свечи. Кроме того, этикет негативно относится именно к сувенирам вроде пластиковых кроликов — это точно не сможет порадовать, нужно что-то более качественное, — объяснила Холгова.

Эксперт добавила — подарок коллегам на Новый год не должен быть обременительным и требующим ответных жестов. Она отметила, что именно в этом и заключается особенность этого праздника.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что при выборе сладкого подарка ребенку на Новый год следует отдать предпочтения тем продуктам, которые состоят из природных компонентов, также стоит отказаться от красивых и бюджетных наборов сладостей. По ее словам, лучше переплатить, но получить качественный подарок без вреда для детского организма, подчеркнула она. Она уточнила — желательно, чтобы подарок состоял из мармелада, пастилы и зефира.