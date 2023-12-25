Психолог перечислила основные признаки тревожного расстройства Психолог Улогова: навязчивые мысли могут указывать на тревожное расстройство

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Навязчивые мысли, учащенное сердцебиение, головокружения, тремор и волны жара могут указывать на наличие тревожного расстройства, предупредила клинический психолог Жанна Улогова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что также человеку бывает тяжело сосредоточиться или расслабиться.

Катастрофическая интерпретация способствует активации симпатоадреналовой системы, провоцируя вегетативные симптомы — головокружение, учащенный пульс и учащенное сердцебиение, нехватку воздуха или сбитое дыхание, тремор, слабость, предобморочное состояние, волны жара и озноба, — пояснила психолог.

В мышлении тревожного человека доминируют темы опасности или возможной угрозы. Любой непонятный признак в восприятии такого человека рассматривается как «неминуемая катастрофа», уточнила Улогова. При таком расстройстве могут наблюдаться проблемы со сном, боли в разных частях тела, расстройства ЖКТ и изменения аппетита. Тревога не поддается контролю и мешает полноценно функционировать.

Психолог Иляна Копылова ранее посоветовала ставить перед собой реалистичные задачи, чтобы не столкнуться со стрессами в преддверии Нового года. Специалист отметила, что не надо пытаться закрыть проекты, на которые требуется много времени.