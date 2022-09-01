Психолог перечислила основные причины эмоционального выгорания Психолог Квитко: неумение отдыхать от работы приводит к выгоранию

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Основными причинами эмоционального выгорания являются подавление эмоций, нарушение личных границ, стремление все контролировать, а также неумение отдыхать от работы, заявила психолог Светлана Квитко. В беседе с Lenta.ru она предупредила, что постоянное нахождение в режиме работы нередко приводит к депрессии.

Ко мне часто приходят клиенты с вопросом «Как стать более эффективным? Ведь я уже почти три года работаю без отпуска, а желаемого результата все нет». <...> Долгое нахождение в режиме работы и занятости нон-стоп приводит не только к временному снижению эффективности, но и может приводить к выгоранию и депрессии, — пояснила специалист.

К выгоранию ведет запрет на эмоции, добавила Квитко. По ее словам, рабочая этика подразумевает постоянное сдерживание себя, что способствует нервному напряжению. Психолог также подчеркнула, что слово «отпуск» однокоренное со словом «отпускаю», поэтому в это время нельзя позволять нагружать себя работой, иначе это может привести к моральному истощению.

Психолог Анна Девятка в свою очередь сообщила, что безразличие к работе, постоянное чувство усталости, забывчивость и повышенная раздражительность являются симптомами эмоционального выгорания. Она уточнила, что для борьбы с этой проблемой лучше обратиться к неврологу или психотерапевту.