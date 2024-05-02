Психолог объяснила влияние романтических отношений на самооценку человека Психолог Дугенцова: манипуляции со стороны партнера разрушают самооценку

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Романтические отношения очень сильно влияют на самооценку подростков, рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, поддержка или восхищение прибавляют человеку уверенности, в то время как критика или манипуляции могут самооценку, наоборот, разрушить.

Романтические отношения очень сильно влияют на самооценку подростков, так как они только учатся строить отношения и познают себя. Поддержка со стороны партнера, а иногда и восхищение, прибавляют человеку уверенности. В то время как критика или манипуляции, наоборот, разрушают самооценку, — рассказала Дугенцова.

Психолог добавила, что в зрелом возрасте романтические отношения не должны влиять на самооценку человека. Если человек теряет уверенность в себе из-за партнера, то такие отношения нельзя назвать здоровыми, пояснила она.

Человек со здоровой личностью не будет подвержен влиянию другого. То есть, те отношения, в которых человек растворяется или чувствует зависимость, не являются нормой. Подобные чувства являются сигналом, что эти отношения нездоровые. И если человек осознает, что его самооценка рушится из-за партнера, оставаться с ним не стоит, — добавила Дугенцова.

Ранее психолог Анжелика Полина рассказала, что повысить самооценку помогает обновление гардероба. Эксперт отметила, что чувствовать себя красиво одетыми важно, особенно женщинам, так как именно стильный внешний образ дает чувство уверенности в себе, хотя это относится и ко многим мужчинам. При этом во всем нужна мера, чтобы желание красиво и модно выглядеть не переросло в психологическую зависимость — шопоголизм, добавила Полина.