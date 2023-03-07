Психолог объяснила желание следить за бывшими в соцсетях Психолог Пименова: слежка за бывшими в соцсетях говорит о невозможности отпустить их

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слежка за соцсетями бывших возлюбленных объясняется невозможностью отпустить отношения и желанием чувствовать себя незаменимыми, заявила NEWS.ru психолог Евгения Пименова. По ее словам, подобная привычка способна перейти в зависимость и не дает возможности полностью пережить расставание и погрузиться в новые отношения.

Психолог пояснила, что, заходя на страницу «бывших», зависимые часто хотят убедиться в том, что «бывший» никого себе так и не нашел, либо убедить себя, что новые отношения сложатся хуже. Это позволяет убедиться в собственной значимости и ценности.

Второе: невозможность отпустить отношения. Мы будто пытаемся продлить их. Оживить что-то, чего уже нет, создавая иллюзию в своей голове. Это достаточно опасный путь. Ведь в какой-то момент мы можем так сконцентрироваться на этой постоянной слежке, что перестанем фокусироваться на своей собственной жизни и отношениях с другими людьми, — пояснила психолог.

Кроме того, по ее словам, человек довольно быстро забывает что-то плохое и через какое-то время начинает идеализировать как отношения, так и партнера. Слежка помогает ему либо распознать упущенную выгоду, либо найти подтверждение правильности разрыва. Еще одной причиной слежки может стать неудовлетворенность собственной жизнью и нежелание что-либо изменить в ней. Однако завершенные отношения в любом случае следует оставить в прошлом и двигаться дальше, в том числе заблокировав бывшего партнера в соцсетях или попросив его заблокировать вас, подчеркнула специалист.

Постарайтесь заполнить образовавшуюся пустоту после разрыва, найдите хобби, заведите новые полезные привычки, задумайтесь о переменах в своей жизни, больше общайтесь с близкими. И если это необходимо — обращайтесь за помощью к психологу, — заключила эксперт.

Ранее психолог Екатерина Алексеева посоветовала после расставания с любимым человеком прожить все негативные эмоции, а не заставлять себя делать вид, что все хорошо. Кроме того, не стоит сразу вступать в новые отношения после разрыва предыдущих, а вместо этого стоит увлечь себя тем, что нравилось раньше, или найти новое хобби. В этом отношении могут помочь путешествия, смена обстановки, знакомства с новыми людьми и культурой, а также поддержка близких людей.