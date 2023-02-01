Психолог дала советы по восстановлению после расставания Психолог Алексеева посоветовала проживать негативные эмоции после расставания

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После расставания с любимым человеком необходимо прожить все негативные эмоции, а не заставлять себя делать вид, что все хорошо, рассказала психолог Екатерина Алексеева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что не стоит сразу вступать в новые отношения после разрыва предыдущих.

Обдумайте, действительно ли вам было хорошо в этих отношениях, а самое главное — не гоните от себя негативные эмоции. Все, что вы чувствуете, необходимо прожить. Дайте себя время поплакать, попереживать и все принять. Иначе эмоции будут возвращаться как в пинг-понге ровно с той же силой, с который вы их от себя отгоняете, — посоветовала психолог.

Эксперт уточнила, что обычно расставания проходят безболезненно для тех, кто состоял в здоровых отношениях. В остальных ситуация чаще всего бывшие партнеры сталкиваются с трудностями, поэтому стоит переосознать все и отнестись к разрыву с холодной головой. Алексеева посоветовала после расставания увлечь себя тем, что нравилось раньше, или найти новые хобби.

Хорошо помогают путешествия, смена обстановки, знакомства с новыми людьми и культурой, все это переключает фокус внимания. А еще не бойтесь просить поддержи у близких и научитесь заботиться о себе самостоятельно. Как бы ни была важна помощь и участие окружающих — лучше вас о вас никто не позаботится, — объяснила эксперт.

Чаще всего сразу после расставания в новые отношения вступают, чтобы забыться или принести боль бывшему возлюбленному. Алексеева советует сначала выстроить здоровые отношения с собой, научиться отстаивать личные границы и ценить себя, прежде чем заводить новый роман. В некоторых случаях эксперт порекомендовала обращаться к психологам, если тяжесть расставания оказывается слишком сильной.

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