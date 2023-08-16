Психолог объяснила россиянкам, как ладить со свекровью Психолог Алексеева: жене не стоит соперничать со свекровью и учить ее жизни

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Жене лучше не вступать со свекровью в соперничество и не учить ее жизни, рассказала NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева. Эксперт также предостерегла от попыток «заменить» мать своему мужу и посоветовала не замыкаться только лишь на семейной жизни — иметь другие интересы.

Не вступайте со свекровью в соперничество, пытаясь стать «номером один» в семье. Это закончится постоянными ссорами, при этом часто мужчина не участвует в скандалах, иногда из соображений о собственной безопасности. Сохраняйте собственное достоинство и не пытайтесь заменить супругу мать, разграничивайте роли в семье, не устраивайте гиперопеку и не пытайтесь принимать решение за своего партнера, — добавила Алексеева.

Собеседница отметила, что подобные споры между женой и свекровью ставит мужчину в инфантильную позицию: «получается, что две „мамки“ спорят, как лучше заботиться о несмышленом подростке».

Не учите свекровь. Не может быть доверительных и близких отношений и с мужем, и с детьми, когда жена борется за главенство в семье. Выстраивайте границы без агрессии и надменности. Какая бы ни была свекровь, она всегда будет мамой вашего любимого мужчины. Единственный секрет, как найти общий язык, — стремиться к сотрудничеству, — заявила Алексеева.

Психолог посоветовала женщинами интересоваться чем-то кроме семьи, не исполняя роль исключительно хозяйки и матери.

Иметь интересы кроме семьи. Когда женщина полностью погружена в семью, не работает, не учится, то так или иначе ее жизнь полностью замыкается на семейных процессах. И чувство нужности и важности женщина испытывает, только когда себя полностью реализует как хозяйка и как мать. И тогда страх, что кто-то другой, вернее другая, может подорвать это чувство собственной нужности. И тогда конфликтов со свекровью не избежать, — подытожила Алексеева.

Психолог Марина Философ ранее рассказала, что во время воспитания ребенка родителям важно исключить унижения, так как это уничтожает самооценку. По ее словам, важно не ставить под сомнение физические и интеллектуальные способности ребенка, а также не запрещать ему проявлять врожденные качества.