Психолог назвала запрещенные приемы воспитания детей Психолог назвала унижения неприемлемыми при воспитании ребенка

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Во время воспитания ребенка родителям важно исключить унижения, так как это уничтожает самооценку детей, рассказала NEWS.ru психолог Марина Философ. По ее словам, важно не ставить под сомнение физические и интеллектуальные способности ребенка, а также не запрещать ему проявлять врожденные качества.

Нельзя говорить: «Не подходи ко мне!», «Я тебя больше не люблю!» В любом возрасте ребенок воспримет это как угрозу, что негативно скажется на его психическом состоянии. Нельзя обзывать детей, сомневаться в их способностях — физических или интеллектуальных. Высмеивать их, унижать. Это уничтожает самооценку ребенка, уверенность в своих силах. Нельзя запрещать проявлять врожденные качества, особенности ребенка. Это провоцирует отказ от самого себя. Ребенок теряет себя, и вырастает взрослый, который не знает, кто он, — объяснила она.

В качестве примера она привела ситуацию с гиперактивностью у ребенка. Родители могут ограничивать его в движении и даже добиться в этом успеха. Однако это скажется на здоровье ребенка и не позволит раскрыть его таланты, в частности спортивные.

Не манипулируйте. Крайнее проявление — перекладывание ответственности за свое состояние и жизнь на ребенка. Например, мама говорит, что она болеет, потому что ребенок совершил проступок. Часто у детей и так есть страх смерти родителей. Это может сильно ослабить волевые качества ребенка. Тут имеет место быть явное искажение, ведь каждый сам несет ответственность за свое внутреннее состояние. И ребенок точно не может отвечать за чувства родителей, — продолжила психолог.

Также она отнесла к запрещенным методам воспитания детей шантаж. По словам эксперта, нельзя ставить перед ребенком условия, так как это сформирует в нем привычку заслуживать любовь.