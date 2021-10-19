Психолог объяснила, почему убитая школьница доверилась незнакомой женщине

Убитая в Вологде девятилетняя девочка пошла с незнакомой женщиной в её квартиру, поскольку была не обласкана в своей семье и хотела получить от чужого человека «хоть какую-то заботу», заявила NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По её словам, так происходит у детей из проблемных семей, которые верят в то, что чужие люди могут им помочь.

В зону риска попадают дети, которые не обласканы, не в любви, которые чувствуют, что родители им не могут что-то дать, отказывают в чём-то. Эти дети замыкаются и пытаются решать проблемы самостоятельно. Они верят в иллюзию, что рядом есть чужие люди, которые хотят им помочь. Ребёнку хочется хоть какой-то заботы, — отметила Наумова.

По её словам, с такими детьми в школе должны работать психологи. Это позволит избежать трагических ситуаций.

Ранее в одной из квартир Вологды силовики нашли труп девятилетней Сони Ж., которая пропала утром 16 октября. Ребёнок был убит. Полицейские установили, что с девочкой познакомилась 40-летняя женщина, которая заманила её в квартиру. По данным СМИ, подозреваемой в убийстве является Ульяна Ланская, которая состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Ранее она уже приставала к другим детям и следила за ними.

Мать погибшей женщины не отличается примерным поведением. По некоторым данным, она состоит на учёте в ПДН как отрицательно влияющая на детей. Убитая девочка уже не раз уходила из дома.

Подозреваемую в убийстве сняли с поезда Санкт-Петербург — Мурманск после отравления. Сейчас она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска в Карелии.