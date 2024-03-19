Психолог объяснила, почему у детей нельзя отбирать гаджеты Психолог Дугенцова: дети социализируются с помощью гаджетов

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Нельзя наказывать детей за проступки или плохие оценки, отбирая у них гаджеты, рассказала NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, с помощью телефонов дети социализируются в обществе и обретают друзей. Эксперт добавила, что у ребенка в будущем может понизиться самооценка, если он не научится выстраивать коммуникацию и расширять круг общения.

С помощью телефонов они социализируются: играют в сетевые игры, переписываются в соцсетях или мессенджерах. И для них нет отличий в онлайн- и офлайн-общении. Им просто необходимо найти группу людей, с которыми они смогут поддерживать активную коммуникацию. Отбирая телефон, родители лишают ребенка социальных связей, а обесценивать их общение категорически нельзя. Так как ребенок может потерять контакт с друзьями, перестанет социализироваться, и его самооценка из-за этого может понизиться, — сказала Дугенцова.

Ранее педагог-психолог Виктория Савкова сообщила, что реальность ребенка нужно наполнить интересными событиями. По ее словам, если родители ограничивают ребенка в пользовании гаджетом, ему необходимо предложить увлекательную альтернативу, например, совместное путешествие или настольную игру.

Она также порекомендовала организовать время ребенка, исходя из его увлечений в онлайн-пространстве: роликов, которые он смотрит, или игр, в которые играет. Это подскажет родителям, чем увлечь ребенка в реальной жизни и что ему было бы интересно. Также, по словам психолога, чрезмерно увлеченного гаджетом ребенка можно отвести в подростковый клуб. Это территории свободного общения, где дети в доброжелательной атмосфере знакомятся, играют в настольные игры, обсуждают важные темы, вместе проводят праздники.