Психолог назвала интересные альтернативы гаджетам для ребенка Психолог Савкова: гаджеты для детей можно заменить настольными играми

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Если родители ограничивают ребенка в пользовании гаджетом, ему необходимо предложить интересную альтернативу, например, совместное путешествие или настольную игру, рассказала в беседе с РИАМО педагог-психолог Московского департамента образования и науки Виктория Савкова. По ее словам, реальность ребенка нужно наполнить интересными событиями.

Можно провести дополнительные занятия, организовать походы, запланировать семейные путешествия, сыграть в настольные игры, обсудить просмотренные фильмы, — перечислила психолог.

Она также порекомендовала организовать время ребенка, исходя из его увлечений в онлайн-пространстве: роликов, которые он смотрит, или игр, в которые он играет. Это подскажет родителям, чем увлечь ребенка в реальной жизни и что ему было бы интересно. Также, по словам психолога, чрезмерно увлеченного гаджетом ребенка можно отвести в подростковый клуб. Это территории свободного общения, где дети в доброжелательной атмосфере знакомятся, играют в настольные игры, обсуждают важные темы, вместе проводят праздники.

Эксперт подчеркнула, что родителям всегда важно помнить, какую цель они преследуют, ограничивая ребенка в пользовании гаджетом. К позитивным целям можно отнести высвобождение времени для учебных дел, а также перенаправление внимания на реальную жизнь.

Ранее психолог Руслана Завалихина порекомендовала покупать детям кнопочные телефоны, чтобы обезопасить их от интернета. Специалист напомнила, что телефон ребенку нужен в первую очередь для связи, а не для того, чтобы сидеть в соцсетях.