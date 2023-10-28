Психолог объяснила, почему школьники и студенты должны писать шпаргалки Психолог Маденко: шпаргалки тренируют память и помогают быстрее усвоить материал

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Написание шпаргалок может стать полезной стратегией для школьников и студентов, так как составление подсказок требует от учащегося вычленять самое важное, что по-любому пригодится на экзамене или зачете, рассказала NEWS.ru детский психолог Екатерина Маденко. Эксперт добавила, что подобное занятие позволяет еще раз повторить весь пройденный материал.

Процесс написания шпаргалки требует от учащегося умения суммировать и концентрировать информацию, что помогает им лучше понять и систематизировать материал. Процесс обобщения и выбора ключевых моментов повышает их способность понимать и сохранять информацию. Создание шпаргалок может улучшить у учащихся навыки извлечения информации из памяти, — отметила Маденко.

По ее словам, шпаргалки — удобный «справочник» во время экзаменов или учебных занятий, позволяющий быстро повторить ключевые понятия и формулы, экономя время и снижая вероятность забыть важную информацию. Маденко подчеркнула, что «подсказки» не должны заменить всестороннее изучение и понимание предмета.

Шпаргалки повышают уверенность и способствуют получению более высокого балла на экзаменах. Но использование исключительно шпаргалок без понимания основных концепций может препятствовать развитию навыков глубокого обучения и критического мышления. Шпаргалки следует использовать как дополнение, а не замену всестороннего изучения и понимания предмета, — подытожила Маденко.

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