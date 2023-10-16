Родителям дали совет, как помочь ребенку втянуться в учебу Психолог Екушевская: подросткам стоит дать возможность самим планировать день

Чтобы подросток быстрее втянулся в учебный процесс, родителям следует дать ему возможность самостоятельно планировать распорядок дня: выбирать время, когда делать домашнее задание, посещать кружки и отдыхать, посоветовала психолог Анастасия Екушевская. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что взрослым нужно помогать только тогда, когда у ребенка не получается решить данный вопрос самому.

Также стоит подобрать с ним предметы, которые ему необходимы для ЕГЭ, или те, по которым он утратил базу за лето и сфокусироваться на них. Это поможет избежать чувства неподъемного груза и войти в учебный процесс станет намного легче, — пояснила психолог.

Кроме того, в первые месяцы не надо перегружать подростка — лучше выбрать вместо занятий с репетитором более комфортные форматы, например, вебинары. Подростки могут критически относиться к себе и к своим успехам. В связи с этим родителям важно повышать их уверенность в себе и хвалить даже за небольшие достижения, рекомендует психолог.

Учеников младших классов важно направлять — они еще не могут грамотно распоряжаться временем, поэтому для них будет легче жить по расписанию. Родителям следует объяснить, что начался учебный год, поэтому теперь есть ограничения и график. Екушевская считает, что стоит разнообразить будни младшеклассника, добавив игровые и творчески форматы.

Психолог подчеркнула, что адаптация может длиться до трех месяцев, особенно если летом дети не занимались никакой учебной деятельностью. Сложности возникают из-за перестройки режима и увеличении нагрузки. Ученики старших классов в первые месяцы могут испытывать психологические трудности.

Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев ранее выступил с предложением ввести «зимнее время» для школьников, сдвинув начало занятий на час позже. В пресс-службе партии уточнили, что инициатива связана с заботой о здоровье детей.