Психолог объяснила, почему многим присуще «ватное» сознание

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Люди, придерживающиеся так называемых традиционных ценностей, отличаются примитивным восприятием, характерным для эгоцентрической картины мира. Такое мнение высказала психоаналитик Елена Кадырова.

Традиционное, или «ватное» сознание присуще в разной степени большинству людей, так как оно основывается на фактах, которых, по мнению специалиста, «не существует в природе».

Апелляция к фактам — это ватность в чистом виде. Потому что факты никогда не даны нам прямо, а всегда в интерпретациях. Мышление, стремящееся видеть максимально возможно объективно, собирает максимально полный комплекс фактов, чтобы увидеть логику их взаимосвязей и взаимопорождения. И только тогда, когда логическая структура, проявляющаяся в виде фактов, заменяет в сознании предвзятость точки зрения, — интерпретация фактов становится более-менее адекватной, — приводит издание «Новые известия» слова Кадыровой.

По её словам, факт является некой «вещью в себе», само мышление которой является уже интерпретацией. Чистый факт является лишь сенсорной информацией, проскальзывающей мимо сознания.

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