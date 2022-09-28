Психолог объяснила, почему люди не могут расстаться со старыми вещами Психолог Колосова: привязанные к старым вещам живут прошлым

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Большая часть людей живет прошлым, по этой причине они не хотят избавляться от старых вещей, рассказала в беседе с NEWS.ru кандидат психологических наук Светлана Колосова. По словам специалиста, это не обязательно пожилые люди, а, например, те, кто совсем недавно окончил школу или университет и тепло вспоминает о проведенном времени.

Им это время очень нравится. Возрастные женщины могут надевать розовую одежду, краситься, как это было в молодости, они помнят, как нравились молодым людям, производили эффект. Они застревают в этих позитивных эмоциях. Это понятный психологический феномен, — объяснила Колосова.

Как отметила психолог, люди, которые живут будущим, проще избавляются от воспоминаний и от старых вещей.

Есть люди, которые живут просто в прошлом, они читают мемуары, идут учиться на историков. Для них это ресурсное состояние. Некоторые люди оставляют старые вещи на всякий случай, а потом говорят, что были правы, сохранив их. Например, девушки 30 лет перебирают бабушкин гардероб и уже понимают жизненный цикл, что скоро эта мода вернется, — подытожила Колосова.

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