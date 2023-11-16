Психолог объяснила, почему дети перестают уважать своих родителей Психолог Панфилова: ребенок перестает уважать родителей из-за невысказанных обид

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Отношения детей с родителями могут начать портиться в любом возрасте, рассказала NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова. По ее словам, ребенок может перестать уважать родителей из-за невысказанных обид. Для того чтобы этого не случилось, все конфликтные ситуации необходимо обсуждать, пояснила психолог.

Отношения с родителями могут начать портиться в любом возрасте. Бывают случаи, когда ребенок из-за своей зависимости от родителей не может высказать свои обиды, поэтому недопонимания появляются лишь спустя годы. То есть он начинает придерживаться принципа «око за око», и это одна из самых главных причин, почему дети перестают уважать своих родителей. И даже при помощи психолога, уже будучи взрослым, людям порой очень тяжело преодолеть свои детские обиды и простить родителя, — рассказала Панфилова.

Психолог отметила, что терпение даже самого покладистого и спокойного ребенка небезгранично, и об этом нужно помнить. По ее словам, любой может разозлиться настолько сильно, что перестанет звонить и общаться с родителями.

Бывает, что со временем у родителей портится характер, и отношение ребенка меняется. Он разочаровывается, когда вдруг понимает, что родитель — не всемогущий джинн и тоже имеет недостатки и слабости. И поэтому отношения должны строиться на компромиссе. Один человек не должен всегда удовлетворять желания другого, это касается как родителей, так и детей, — добавила Панфилова.

Ранее психолог Екатерина Маденко рассказала, что родители должны сообщать детям о своем разводе честно и открыто. Она отметила, что взрослым стоит объяснить, что их отпрыски не виноваты, что решение принимают только отец и мать. Эксперт также призвала отвечать на вопросы детей искренне, но учитывать их возраст и уровень понимания.