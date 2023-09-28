Психолог рассказала родителям, как подготовить детей к разводу Психолог Маденко: родители должны сообщать детям о разводе честно и открыто

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Родители должны сообщать детям о своем разводе честно и открыто, рассказала NEWS.ru психолог Екатерина Маденко. Она отметила, что взрослым стоит объяснить, что их отпрыски не виноваты, что решение принимают только отец и мать. Эксперт также призвала отвечать на вопросы детей искренне, но учесть их возраст и уровень понимания.

Развод родителей — это сложное и эмоциональное событие, не только для взрослых, но и для их детей. Проведите открытую и честную беседу. Объясните детям, что развод — решением взрослых и не зависит от них. Постарайтесь ответить на их вопросы честно, но в доступной форме, учитывая их возраст и уровень понимания, — подчеркнула Маденко.

Специалист отметила, что родители должны позволить детям выразить свои чувства и эмоции и объяснить, что грусть, злость и

печаль абсолютно нормальны в такой ситуации.

Содействуйте поддержанию отношений между детьми и обоими родителями. Дети должны знать, что оба родителя все еще заботятся о них. Если родители начинают новые отношения, постепенно знакомьте детей с новым партнером. Учитывайте комфорт и потребности детей, — подытожила Маденко.

Ранее Маденко рассказала NEWS.ru, что абсолютный вред азартных карточных игр — миф. Ребенка можно научить игре и в покер, и в «дурака» и в «пьяницу», и в «сто одно», в «козла», но заранее предупредить, что ставить на кон реальные деньги запрещено, подчеркнула эксперт. По ее словам, карты развивают математические способности, стратегию, логическое мышление и умение достойно принимать свое поражение.