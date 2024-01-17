Психолог объяснила, как помочь ребенку принять развод родителей Психолог Степаненкова: объяснение развода должно быть понятным для ребенка

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В случае если родители разводятся, ребенку нужно донести информацию об этом максимально корректно и при этом простым языком, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» детский психолог, специалист по детско-родительским отношениям Валерия Степаненкова. По ее словам, ребенок должен понять, что родители не перестанут его любить.

Объяснение развода должно выглядеть простым и понятным для ребенка. Не стоит использовать сложные термины или подробности, которые способны его запутать. Лучше всего для начала дать ребенку понять, что родители больше не будут жить вместе, но это не значит, что они перестанут любить своего ребенка, — посоветовала специалист.

Также ребенку нужно дать понять, что родители решили развестись, так как у них оказались разные мнения и взгляды на жизнь, из-за чего им трудно жить вместе и они чувствуют себя несчастными, подчеркнула Степаненкова. Важно, чтобы ребенок понял, что развод происходит не по его вине и в этой ситуации нет «хороших» и «плохих», «правых» и «виноватых». Кроме того, необходимо донести до ребенка, что родители и после развода всегда будут рядом с ним, помогут и поддержат, с той лишь разницей, что теперь каждый будет жить отдельно.

В процессе объяснения ребенку развода родителей следует проявлять терпение и понимание, добавила психолог. Главное — оставаться честными, искренними и любящими родителями.

Ранее Валерия Степаненкова посоветовала взрослым проявлять внимание при общении с подростками. По словам специалиста, также необходимо избегать слишком строгих и критичных замечаний, которые могут негативно отразиться на взаимоотношениях.