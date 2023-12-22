Психолог объяснила, как не превратить детей в героев сериала «Слово пацана» Психолог Митягина: дети не станут героями «Слова пацана» при должном воспитании

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Дети не станут похожи на героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», если в подростковом возрасте найти альтернативный выход для их энергии, рассказала NEWS.ru психолог Елена Митягина. Она отметила, что родители упускают ребенка еще до переходного возраста — в семь-девять лет, когда потребность во внимании взрослых не так заметна.

До 10 лет ребенок слышит родителя и считает его мнение авторитетным, но как только наступает период пубертата, каждое слово родителя воспринимается в штыки. Поэтому если вы хотите заложить в ребенка то, что курение и алкоголь вредны для здоровья, что плохие парни — это не круто, то делать это нужно регулярно с возраста шести лет, причем тут лучше прям с картинками и страшными историями о том, какие у этого бывают страшные последствия, — добавила Митягина.

По ее словам, с точки зрения психологии подросткам всегда нужна инициация из ребенка в юношу. Она подчеркнула, что в древние времена претендента условно выгоняли из общины в лес на несколько дней или недель, где он выживал в суровых условиях.

Либо когда отец брал сына с собой работать в поле. У девочек тоже были инициации, но более мягкие. Сейчас та же картина: подростки хотят доказать, что уже не дети, только без церемоний перехода, выбирая вредные привычки, опасные трюки и т. д. Так они пытаются показать свои якобы силу и крутость, — отметила Митягина.

Собеседница добавила, что в XXI веке подобной инициацией может послужить спортивный поход, где в непривычных условиях нужно проявлять силу, смелость, упорство. По ее словам, в этом случае «не нужно доказывать, что ты взрослый, там нужны твои реальные навыки».

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