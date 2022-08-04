Психолог объяснила, как часто нужно навещать ребенка при разводе родителей Психолог Наумова: Ребенку до 16 лет нужно видеть родителя хотя бы раз в две недели

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Находящимся в разводе супругам крайне важно поддерживать отношения или не вредить друг другу, особенно при наличии общих детей, рассказала в беседе с NEWS.ru семейный психотерапевт и психолог Наталья Наумова. По ее словам, чем меньше ребенок, тем чаще ему нужны встречи с мамой и папой. Так, ребенку до 16 лет необходимо видеть родителя хотя бы раз в семь дней или раз в две недели.

Ребенку необходимо видеть, что родители могут взаимодействовать и что они имеют возможность с ним общаться. Если есть ребенок, то ему нужно видеть родителя хотя бы раз в две недели. Например, ребенку до 16 лет важно видеть родителя хотя бы раз в неделю или раз в две недели. Такая периодичность необходима для его самооценки и ощущения, что он нужен родителям, — объяснила Наумова.

Ранее консультант по отношениям Татьяна Журавлева рассказала, что особой разницы в воспитании девочек и мальчиков нет: лучше опереться на детскую психику, основываясь на возрасте ребенка. Психолог подчеркнула, что «всем важно, чтобы их любили, проявляли заботу, внимание, похвалу и прислушивались к их мнению». Эксперт добавила, что дети с трех — пяти лет учатся, копируя поведение родителей своего пола: в это время закладывается модель будущего взаимодействия с «противоположностью» — это значит, что мальчик, смотря на общение отца с матерью, старается копировать его.