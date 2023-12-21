Психолог объяснила, что категорически нельзя дарить детям на Новый год Психолог Панфилова: детям не стоит дарить деньги на Новый год

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Детям не стоит дарить на Новый год деньги и то, что ребенок не просил у Деда Мороза, заявила в беседе с NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова. По ее словам, в выборе подарка необходимо ориентироваться на возраст ребенка, поскольку чем он младше, тем больше нуждается в положительных эмоциях.

Не стоит дарить деньги, если ребенок сам об этом не попросил. Иначе у него может возникнуть чувство, будто взрослые просто пытаются откупиться от него, даже не потратив время на обдумывание новогоднего подарка. Также не стоит дарить того, чего ребенок не просил у Деда Мороза. Маленькие дети еще верят в волшебство, и Новый год — самое подходящее время показать, что чудеса действительно случаются, — объяснила Панфилова.

Специалист подчеркнула, что перед походом в магазин нужно выяснить, чем увлекается ребенок. Также необходимо узнать, что входит в список его антипокупок: это могут быть товары не по сезону или вещи, которые он сочтет бесполезными и неинтересными.

Психолог Ольга Малинина ранее рассказала, что перед покупкой новогодних подарков необходимо определить свой бюджет, чтобы не потратить на них все деньги. Она посоветовала не покупать в качестве презента то, что не пригодится его получателю. По ее словам, главное не ущемлять себя в базовых тратах ради других, чтобы не портить себе настроение.