Психолог объяснил, почему люди возвращаются к бывшим после измены Психолог Дугенцова: люди часто прощают бывшим измену из-за обесценивания чувств

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Часто люди возвращаются к бывшим партнерам после измены, поскольку обесценивают свои чувства и эмоции, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, человек не представляет себя без отношений с возлюбленным и на этой стадии многие обычно обращаются к психологам, чтобы разобраться в произошедшем.

Часто люди возвращаются к своему партнеру после измены из-за обесценивания своих чувств и эмоций. Человеку кажется, что он не сможет без отношений и данного человека. Именно на этой стадии многие обращаются за помощью к психологу, чтобы разобраться в себе и в том, как жить дальше. Кто-то винит себя в происходящем, а кто-то чувствует злость, которую, кстати, необходимо выражать, — объяснила Дугенцова.

Специалист подчеркнула, что некоторые могут впасть в депрессию. Это состояние, по словам Дугенцовой, нужно прожить и осознать, что прошлое ушло и больше не повторится. Чем раньше это произойдет, тем быстрее человек преодолеет данную стадию, отметила психолог.

Позже наступает адаптация. В этот период человек уже начинает задумываться о своем будущем и строит планы. Можно сказать, что в этом момент человек наконец-то выздоравливает от предыдущих отношений и приходит в себя. Последняя стадия принятия — синдром первой годовщины. Это такое состояние, когда вы, например, пришли на свидание в ресторан с новым избранником и внезапно осознали, что уже были там с тем, кто вам изменил. Это может сильно ранить и тронуть. Подобное состояние является нормой, которую тоже необходимо принять, — заключила эксперт.

Ранее Дугенцова рассказала, что пережить измену любимого человека и справиться с эмоциями можно, сменив обстановку. Она объяснила, что в первую очередь необходимо осознать и принять случившееся. По словам психолога, если ни с кем не разговаривать о произошедшем, то психическое состояние человека может ухудшиться. Помимо этого, необходимо выплескивать свою агрессию.