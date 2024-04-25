Психолог объяснил, почему люди любят шоу «Битва экстрасенсов» Психолог Кочетков: шоу «Битва экстрасенсов» дает людям иллюзию спокойствия

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“Новая Битва экстрасенсов”

Когда в мире наступают так называемые «смутные времена» или «эпоха перемен», как это было с пандемией коронавируса, люди стремятся найти какие-то незыблемые ориентиры для внутреннего успокоения, рассказал NEWS.ru кандидат психологических наук, доцент факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Никита Кочетков. По его словам, такую потребность отчасти закрывают мистические шоу вроде «Битвы экстрасенсов».

В качестве «вечных», незыблемых «маяков» может выступать эзотерическое знание, которое, как считается, доступно только «избранным», только в результате каких-то особых «тайных практик», что и демонстрируется на экране телевизора. Подобного рода любовь к сверхъестественному не является чем-то уникальным, не является характеристикой нашего времени — достаточно вспомнить [Григория] Распутина — «гения» Смутного времени, — отметил специалист.

Кроме того, продолжил Кочетков, увлечение сверхъестественным популярно и потому, что такая вера снимает с человека ответственность за собственные поступки. Психолог объяснил, что всегда проще обвинить в неудачах звезды или злое провидение, чем признать свою ошибку. А телевизионные мистические шоу показывают зрителям, что они якобы могут передать ответственность за свою жизнь неким высшим силам.

Ранее стало известно, что в «Новой Битве экстрасенсов» изменили правила. Теперь экстрасенс, чье имя окажется в черном конверте, может не только получить второй шанс, но и выбрать другого кандидата на выбывание вместо себя. Участники шоу были шокированы нововведением.